Дачники Актобе устали содержать городские электролинии за свой счет

В Актобе жители дачных коллективов недовольны содержанием за свой счет электролиний, столбов и трансформаторов, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что электролинии на дачах местный акимат не берет на свой баланс. С этой проблемой дачники обратились в редакцию "Седьмого канала".

Свыше двух млн тенге ежемесячно платят жители 330 домов дачного коллектива "Теренсай" в Актобе. Они получили разрешение на индивидуальное жилищное строительство еще семь лет назад, однако по сей день их линии не относятся к городским. Жители содержат их за свой счет.

"10 КВт, который идет по всем наши коллективам, по правилам электроустановок, соответствуют на все 100%. Линия в отличном состоянии. Однако, в акимате города, так не считают. Специалисты отдела ЖКХ уверены, линии электропередач и столбы в районах дачных коллективов находятся в ужасном состоянии", – говорит житель Актобе Михаил Войлик.

Со слов главного специалиста отдела ЖКХ Абая Орынбасарова, электролинии не соответствуют требованиям, поэтому их обслуживание будет проблематичным для электроснабжающей компании.

"В некоторых садоводческих коллективах столбы стоят во дворах домов, накренены, могут упасть. Если эти недочеты если будут устранены, то через отдел городского акимата, мы готовы принять линии на баланс", – пояснил чиновник.

Не лучшим образом обстоят дела в области Абай. Там объявили карантин из-за болезни коров. Большую их часть пустили на убой.