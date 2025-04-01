#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
504.44
545.65
5.95
Происшествия

Дачники Актобе устали содержать городские электролинии за свой счет

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 07:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актобе жители дачных коллективов недовольны содержанием за свой счет электролиний, столбов и трансформаторов, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что электролинии на дачах местный акимат не берет на свой баланс. С этой проблемой дачники обратились в редакцию "Седьмого канала".

Свыше двух млн тенге ежемесячно платят жители 330 домов дачного коллектива "Теренсай" в Актобе. Они получили разрешение на индивидуальное жилищное строительство еще семь лет назад, однако по сей день их линии не относятся к городским. Жители содержат их за свой счет.

"10 КВт, который идет по всем наши коллективам, по правилам электроустановок, соответствуют на все 100%. Линия в отличном состоянии. Однако, в акимате города, так не считают. Специалисты отдела ЖКХ уверены, линии электропередач и столбы в районах дачных коллективов находятся в ужасном состоянии", – говорит житель Актобе Михаил Войлик.

Со слов главного специалиста отдела ЖКХ Абая Орынбасарова, электролинии не соответствуют требованиям, поэтому их обслуживание будет проблематичным для электроснабжающей компании.

"В некоторых садоводческих коллективах столбы стоят во дворах домов, накренены, могут упасть. Если эти недочеты если будут устранены, то через отдел городского акимата, мы готовы принять линии на баланс", – пояснил чиновник.

Не лучшим образом обстоят дела в области Абай. Там объявили карантин из-за болезни коров. Большую их часть пустили на убой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Лекарства не выдают жителям ЗКО: за дело взялись прокуроры
Происшествия
06:30, Сегодня
Лекарства не выдают жителям ЗКО: за дело взялись прокуроры
В области Абай объявили карантин из-за болезни скота: коров пустили на убой
Происшествия
05:00, Сегодня
В области Абай объявили карантин из-за болезни скота: коров пустили на убой
После землетрясений в Жамбылской области жители выдали старые повреждения за новые
Происшествия
03:33, 01 апреля 2025
После землетрясений в Жамбылской области жители выдали старые повреждения за новые
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: