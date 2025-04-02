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Происшествия

Административное здание вспыхнуло в одном из районов Алматы

Пожар, спасатели, план, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 05:40 Фото: пресс-служба МЧС РК
Рано утром 2 апреля огнеборцы Алматы отправились тушить возгорание 6-ти этажного административного здания, сообщает Zakon.kz.

Объект находится по ул.Новгородская в Жетысуском районе.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели работают на месте по повышенному рангу.

Несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов, пожар имел развившуюся форму. Кровля и обшивка здания была полностью охвачена пламенем.

Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой внутри здания, а именно наличием лакокрасочных изделий.

На месте под руководством начальника ДЧС Алматы полковника Нурлана Атыгаева работает оперативный штаб пожаротушения. Организовано бесперебойная подача воды. Также для тушения был привлечен автопоезд МЧС.

По пострадавшим информация не поступала.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее мы писали, что после землетрясений в Жамбылской области жители выдали старые повреждения за новые.

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Аксинья Титова
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