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Происшествия

СМИ: Казахстанец разбился на Пхукете

Казахстан, турист, Пхукет, гибель, мотоциклист, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 10:49 Фото: pexels
1 апреля 2025 года в дорожно-транспортном происшествии на Пхукете погиб мотоциклист. По данным местного издания, погибший являлся гражданином Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Telegram-канала "Новости Пхукета", в ночь на 1 апреля мотоциклист двигался на большой скорости по шоссе, но, не справившись с управлением, врезался в столб. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Поначалу власти заявили, что погибший являлся туристом из России. К такому выводу они пришли, увидев слова на русском языке на экране его мобильного телефона.

Однако позднее все же было установлено, что погибший являлся гражданином Казахстана. Мужчина жил и работал на острове.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана.

Там кратко уточнили, что не располагают такой информацией о погибшем.

Ранее сообщалось о другом происшествии с туристами. Тогда на юге Таиланда в море взорвался катер с туристами из Казахстана и России. Пострадал один человек. Позже в МИДе уточнили, что на борту катера было четверо граждан Казахстана. К счастью, с ними все в порядке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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