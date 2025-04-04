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Происшествия

Глухонемого мужчину удалось спасти в Астане

глухонемой мужчина пытался совершить суицид в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 18:48 Фото: пресс-служба МВД РК
В столичную полицию 4 апреля поступило сообщение о мужчине, который собирался прыгнуть с балкона 15-этажного дома. Прибывшие на место происшествия полицейские столкнулись с трудностями в установлении контакта с ним, так как он оказался глухонемым, сообщает zakon.kz.

Как рассказали в полиции, в критический момент участковый инспектор Рахметолла Нуров проявил решительность и, подойдя ближе, спас его.

"В таких ситуациях самое важное – сохранять хладнокровие", – отметил он.

Благодаря быстрому реагированию полицейского мужчина спасен, передан бригаде скорой помощи, где получил необходимую психологическую поддержку.

Ранее сообщалось, что чудесная случайность спасла жизнь казахстанцу, который чуть не погиб при странных обстоятельствах.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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