Блогер из Тараза оказался замешан в вымогательстве 2,5 млн тенге
Так, как уточнили в ведомстве, задержание было произведено сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Жамбылской области при координации прокуратуры "в рамках реализации оперативной информации".
"По факту вымогательства денежных средств в размере 2,5 млн тенге у жителя Тараза задержаны при получении денежных средств двое мужчин. Они дали признательные показания и согласились на дальнейшее сотрудничество".Пресс-служба ДП Жамбылской области
Далее один из подозреваемых передал денежные средства третьему лицу – блогеру, который выставлял посты компрометирующего характера в Facebook, что послужило поводом для вымогательства.
По факту вымогательства группой лиц по предварительному сговору начато досудебное расследование.
Теперь подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
"Сотрудниками полиции проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Иная информация, согласно статьи 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит", – подчеркнули в ДП.
Согласно информации из социальных сетей, речь идет об Абае Жундибаеве.
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