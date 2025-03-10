#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.84
537.4
5.58
События

Блогер из Тараза оказался замешан в вымогательстве 2,5 млн тенге

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 16:27 Фото: pexels
Против блогера возбудили дело в Таразе. Как отметили Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области, его задержали и подозревают в вымогательстве.

Так, как уточнили в ведомстве, задержание было произведено сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Жамбылской области при координации прокуратуры "в рамках реализации оперативной информации".

"По факту вымогательства денежных средств в размере 2,5 млн тенге у жителя Тараза задержаны при получении денежных средств двое мужчин. Они дали признательные показания и согласились на дальнейшее сотрудничество".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Далее один из подозреваемых передал денежные средства третьему лицу – блогеру, который выставлял посты компрометирующего характера в Facebook, что послужило поводом для вымогательства.

По факту вымогательства группой лиц по предварительному сговору начато досудебное расследование.

Теперь подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Сотрудниками полиции проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Иная информация, согласно статьи 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит", – подчеркнули в ДП.

Согласно информации из социальных сетей, речь идет об Абае Жундибаеве.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 16:27
В КГД высказались о списке "блогеров-должников"
, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 16:27

Ранее сообщалось, что блогера из Костанайской области подозревают в вымогательстве 15 миллионов тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Герой из Алматы, спасший заложницу в аэропорту, опубликовал радостные новости о встрече с ней
События
11:00, Сегодня
Герой из Алматы, спасший заложницу в аэропорту, опубликовал радостные новости о встрече с ней
Лидеры экстремистской группы в Туркестанской области арестованы после обысков
События
10:15, Сегодня
Лидеры экстремистской группы в Туркестанской области арестованы после обысков
По всему Казахстану синоптики объявили штормовое предупреждение
События
22:06, 09 марта 2025
По всему Казахстану синоптики объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: