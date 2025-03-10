Блогер из Тараза оказался замешан в вымогательстве 2,5 млн тенге

Против блогера возбудили дело в Таразе. Как отметили Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области, его задержали и подозревают в вымогательстве.

Так, как уточнили в ведомстве, задержание было произведено сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Жамбылской области при координации прокуратуры "в рамках реализации оперативной информации".

"По факту вымогательства денежных средств в размере 2,5 млн тенге у жителя Тараза задержаны при получении денежных средств двое мужчин. Они дали признательные показания и согласились на дальнейшее сотрудничество". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Далее один из подозреваемых передал денежные средства третьему лицу – блогеру, который выставлял посты компрометирующего характера в Facebook, что послужило поводом для вымогательства.

По факту вымогательства группой лиц по предварительному сговору начато досудебное расследование.

Теперь подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Сотрудниками полиции проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Иная информация, согласно статьи 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит", – подчеркнули в ДП.

Согласно информации из социальных сетей, речь идет об Абае Жундибаеве.

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Ранее сообщалось, что блогера из Костанайской области подозревают в вымогательстве 15 миллионов тенге.