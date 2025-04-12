#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
514.94
583.74
6.13
Происшествия

В Шымкенте прокуратура защитила права бизнесменов

Сотрудники акимата Шымкента фиктивно завысили цену на содержание этнопарка &quot;Кенбаба&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 11:46 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Шымкента поддержала бизнесменов, в отношении которых незаконно начали досудебное производство, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, городской Департамент экономических расследований на основании заключения частного специалиста незаконно начал досудебное производство в отношении должностных лиц акимата и ТОО "Жасыл-Жер" по факту хищения бюджетных средств.

"Из заключения специалиста следует, что объем работ по содержанию и обслуживанию территории частного парка "Кенбаба" были необоснованно включены в сметную стоимость, в результате этого стоимость работ была завышена на сумму 230 млн тенге", – пояснили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках уголовного дела следствие провело обыски и другие действия, что привело к вовлечению в орбиту уголовного преследования субъектов бизнеса, тем самым нарушило нормальное функционирование деятельности предприятия.

По результатам изучения прокуратурой города уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.

В отношении виновных должностных лиц приняты меры прокурорского надзора.

Ранее в Астане прокуратура добилась решения проблемы с электроснабжением жилого комплекса "Алтын Отау" в районе Сарайшық. Установлено, что застройщик уклонялся от выполнения обязательств по установке трансформаторной подстанции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Грузовик перевернулся на трассе в Актюбинской области
Происшествия
09:35, Сегодня
Грузовик перевернулся на трассе в Актюбинской области
В Мангистауской области студенту незаконно начисляли зарплату из-за родственных связей
Происшествия
03:20, 12 апреля 2025
В Мангистауской области студенту незаконно начисляли зарплату из-за родственных связей
Жители Алматы пожаловались, что тишину на кладбище нарушают машины
Происшествия
05:15, 11 апреля 2025
Жители Алматы пожаловались, что тишину на кладбище нарушают машины
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: