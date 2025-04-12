В Шымкенте прокуратура защитила права бизнесменов

Прокуратура Шымкента поддержала бизнесменов, в отношении которых незаконно начали досудебное производство, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, городской Департамент экономических расследований на основании заключения частного специалиста незаконно начал досудебное производство в отношении должностных лиц акимата и ТОО "Жасыл-Жер" по факту хищения бюджетных средств.

"Из заключения специалиста следует, что объем работ по содержанию и обслуживанию территории частного парка "Кенбаба" были необоснованно включены в сметную стоимость, в результате этого стоимость работ была завышена на сумму 230 млн тенге", – пояснили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках уголовного дела следствие провело обыски и другие действия, что привело к вовлечению в орбиту уголовного преследования субъектов бизнеса, тем самым нарушило нормальное функционирование деятельности предприятия.

По результатам изучения прокуратурой города уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.

В отношении виновных должностных лиц приняты меры прокурорского надзора.

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