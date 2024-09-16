Полный "букет": стала известна причина массового отравления школьников в Мангистау

После массового отравления школьников специалисты лаборатории Национального центра экспертизы Мангистауской области провели эпидемиологическую проверку. Были взяты пробы готовых продуктов, воды и анализы у персонала столовой, передает Zakon.kz.

По итогам были выявлены грубые санитарные нарушения. Так, в пробах картофельного пюре, котлет из мяса птицы, соусе и компоте обнаружили патогенные бактерии. А в 20 процентах взятых со школьной столовой проб смывов и мазков доказано наличие кишечных бактерий.

Кроме того, проверили 10 сотрудников столовой. Среди них – медработник и представитель ИП. В итоге у шести сотрудников выявили стафилококки. Также сотрудница школьной столовой, которая мыла посуду, является переносчиком дизентерии. Она же выполняла функции по раздаче еды, тем самым заражая продукты питания.

"При проверке медицинских книжек установлено, что четыре работника столовой прошли медосмотры фиктивно. Направлено письмо в областную прокуратуру и областной ДП. В настоящее время Мунайлинским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 304 УК РК, начато досудебное расследование", – сказал и. о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Асылбек Шаров.

Ранее мы писали, что учащиеся 1-4 классов первой смены в школе №8 села Бесшокы массово почувствовали себя плохо после возвращения с учебы. На место были направлены 12 бригад скорой помощи. Двое детей в результате отравления оказались в реанимации.

Правительство РК взяло под контроль расследование причин массового отравления.