Смерть юношы при странных обстоятельствах в Мангистау: задержан подозреваемый

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по делу о смерти 17-летнего жителя села Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на полицию, в отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, с конфискацией имущества или без таковой.



Полиция распространила ориентировку на разыскиваемого, проживавшего в том же населенном пункте, что и погибший.

Инцидент произошел 8 апреля. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревала, что его убили.

Ранее сообщалось о другом убийстве. Суд приговорил к 22-м годам виновного в жестоком убийстве охранника ЖК Алматы.