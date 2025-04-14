Полиция нагрянула в дом жителя Павлодарской области: стала известна причина

Сотрудники Департамента полиции Павлодарской области сегодня, 14 апреля 2025 года, показали ферму по выращиванию конопли, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в ходе оперативной работы полицейскими задержан 46-летний житель района Аққулы, который организовал у себя дома незаконное культивирование дикорастущей конопли.

"В ходе обыска по месту жительства мужчины в комнате были обнаружены кусты конопли с признаками культивации. Мужчина пояснил, что он культивировал коноплю, а затем из полученного урожая изготавливал наркотическое средство для личного употребления". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Согласно заключению экспертов, общий вес изъятых из незаконного оборота растений каннабисного происхождения составил более 3 кг.

"Возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", – добавили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Ранее Министерство внутренних дел обратилось к казахстанским родителям в связи с продолжающимся вовлечением несовершеннолетних в наркобизнес.