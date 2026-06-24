Операция полиции завершилась задержанием и крупным изъятием на востоке Казахстана

В Восточно-Казахстанской области пресечен незаконный оборот наркотиков, задержан подозреваемый в причастности к наркопреступлению и изъята крупная партия марихуаны. В результате была ликвидирована схема распространения наркотических веществ на территории региона, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 июня 2026 года, проинформировали в Департаменте полиции (ДП) ВКО:

"В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2026" в полицию поступила информация о факте незаконного сбыта наркотических средств. Под контролем оперативников была организована переписка с предполагаемым сбытчиком, в ходе которой достигнута договоренность о приобретении наркотиков. В момент передачи запрещенного вещества подозреваемый был задержан с поличным. Им оказался 49-летний житель Усть-Каменогорска".

В ходе обыска и осмотра места жительства подозреваемого полицейские обнаружили несколько крупных партий наркотических средств. Установлено, что они были расфасованы в полимерные пакеты и подготовлены к дальнейшему сбыту.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является марихуаной. Общий вес наркотика превысил 2,8 кг. Кроме того, сотрудники полиции изъяли более 1 млн тенге наличными.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП ВКО

Стражи порядка напоминают, что незаконный оборот наркотических средств представляет серьезную угрозу обществу и влечет уголовную ответственность, предусмотренную законодательством РК.

Ранее МВД обратилось к казахстанцам из-за препаратов и сильнодействующих веществ.