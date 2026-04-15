#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Как наказали акима из Шымкента после видео с избиением на футболе

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 10:42 Фото: freepik
По рекомендации комиссии по этике распоряжением акима Шымкента Габита Сыздыкбекова принято решение в отношении акима Каратауского района Алмаса Абаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kazinform, районному акиму объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии.

В Департаменте Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) по Шымкенту уточнили, что основанием для разбирательства в отношении Алмаса Абаева стала публикация в СМИ в отношении действий чиновника – видео, где мужчина, похожий на него, наносит удары на футбольном поле.

После инцидента на акима Каратауского района было заведено дисциплинарное дело, проведено служебное расследование. Далее материалы были переданы на рассмотрение комиссии по этике АДГС РК.

"Комиссия по этике пришла к выводу о наличии в действиях Абаева А. Е. нарушений норм служебной этики. Было принято решение рекомендовать акиму Шымкента применить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", – сообщили в ведомстве.

В свою очередь в аппарате акима Шымкента подтвердили, что решение уже принято.

"Распоряжением акима города Шымкента от 6 апреля 2026 года Алмас Абаев привлечен к вышеуказанной дисциплинарной ответственности", – добавили в департаменте.

Как отмечается, дополнительные проверки по данному факту не проводились.

"В государственные органы города направлено письмо о необходимости соблюдения требований Этического кодекса госслужащих Республики Казахстан и принятии профилактических мер по недопущению нарушений впредь", – отметил руководитель городского Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Шымкенту, председатель Совета по этике Канат Кадырбеков.

Видео, где мужчина, похожий на Алмаса Абаева, наносит удары на футбольном поле, распространилось в социальных сетях в начале марта 2026 года. После в акимате Шымкента была инициирована служебная проверка.

Алмас Абаев был назначен акимом Каратауского района Шымкента в апреле 2025 года. Ранее, с ноября 2023 года, он занимал должность руководителя Управления государственных закупок Шымкента.

Замакима привлечен к ответственности после проверки земельных участков на 52 млн тенге

7 апреля 2026 года стало известно, что сразу 8 акимов оштрафованы в Павлодарской области. Причину можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Токаев дал ряд поручений акиму Шымкента
15:02, 19 августа 2025
17:08, 05 сентября 2023
18:52, 04 февраля 2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
10:37, Сегодня
10:18, Сегодня
10:06, Сегодня
09:39, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: