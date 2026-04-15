Как наказали акима из Шымкента после видео с избиением на футболе

По рекомендации комиссии по этике распоряжением акима Шымкента Габита Сыздыкбекова принято решение в отношении акима Каратауского района Алмаса Абаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kazinform, районному акиму объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии.

В Департаменте Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) по Шымкенту уточнили, что основанием для разбирательства в отношении Алмаса Абаева стала публикация в СМИ в отношении действий чиновника – видео, где мужчина, похожий на него, наносит удары на футбольном поле.

После инцидента на акима Каратауского района было заведено дисциплинарное дело, проведено служебное расследование. Далее материалы были переданы на рассмотрение комиссии по этике АДГС РК.

"Комиссия по этике пришла к выводу о наличии в действиях Абаева А. Е. нарушений норм служебной этики. Было принято решение рекомендовать акиму Шымкента применить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", – сообщили в ведомстве.

В свою очередь в аппарате акима Шымкента подтвердили, что решение уже принято.

"Распоряжением акима города Шымкента от 6 апреля 2026 года Алмас Абаев привлечен к вышеуказанной дисциплинарной ответственности", – добавили в департаменте.

Как отмечается, дополнительные проверки по данному факту не проводились.

"В государственные органы города направлено письмо о необходимости соблюдения требований Этического кодекса госслужащих Республики Казахстан и принятии профилактических мер по недопущению нарушений впредь", – отметил руководитель городского Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Шымкенту, председатель Совета по этике Канат Кадырбеков.

Видео, где мужчина, похожий на Алмаса Абаева, наносит удары на футбольном поле, распространилось в социальных сетях в начале марта 2026 года. После в акимате Шымкента была инициирована служебная проверка.

Алмас Абаев был назначен акимом Каратауского района Шымкента в апреле 2025 года. Ранее, с ноября 2023 года, он занимал должность руководителя Управления государственных закупок Шымкента.

Материал по теме Замакима привлечен к ответственности после проверки земельных участков на 52 млн тенге

7 апреля 2026 года стало известно, что сразу 8 акимов оштрафованы в Павлодарской области. Причину можете узнать здесь.