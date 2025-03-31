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События

Назначена дата первого слушания по делу Шерзата Полата

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 17:35 Фото: Zakon.kz
31 марта 2025 года стала известна дата первого слушания по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Алматинской области, предварительное слушание назначено на 10 апреля в 12:00.

Оно должно пройти в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу в Талдыкоргане.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой в результате ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых. Расследование дела завершили 17 января 2025 года.

9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позже ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди погибшего подростка.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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