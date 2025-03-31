Назначена дата первого слушания по делу Шерзата Полата
По информации суда Алматинской области, предварительное слушание назначено на 10 апреля в 12:00.
Оно должно пройти в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу в Талдыкоргане.
4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой в результате ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых. Расследование дела завершили 17 января 2025 года.
9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позже ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди погибшего подростка.