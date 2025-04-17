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Происшествия

Избили и ограбили: прокурор обнародовала новые подробности трагедии по делу Шерзата Полата

Прокурор Дана Сарсенбай, дело Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 17:42 Фото: Zakon.kz
17 апреля 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу прошел открытый судебный процесс по убийству Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

По запросу судьи Ержана Жанузакова прокурор Дана Сарсенбай более пяти часов читала полный текст обвинительного акта для каждого подсудимого. В том числе она подробно остановилась на том, в чем обвиняют Азамата Тоқтаубаева. Из ее слов и согласно материалам дела, он в ту ночь, убедившись в том, что дядя Шерзата Полата Нурганат Гаепбаев после драки находится без сознания и вокруг никого нет, украл его сотовый телефон стоимостью 220 тыс. тенге и сбежал с места происшествия на автомобиле Mercedes-Benz.

"Во время досудебного расследования обыскан автомобиль, на котором скрылся подсудимый Азамат Тоқтаубаев, в нем обнаружен украденный телефон Нурганата Гаепбаева, он приобщен к материалам дела как вещественное доказательство и в последующем передан владельцу. Поэтому Азамат Тоқтаубаев обвиняется в хулиганстве, а также в совершении преступления "кража" по ст. 188 УК РК".Дана Сарсенбай

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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