Университеты мира устроили "охоту" за школьником из Шымкента: он получил 74 приглашения из 12 стран

Ученик 11-го класса специализированной школы-интерната с обучением на трех языках №2 Шымкента Дастан Рахыманберди стал сенсацией для зарубежных вузов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, казахстанец набрал 1480 баллов по международному тесту SAT и 7.0 по IELTS.

На сегодняшний день талантливый выпускник получил официальные приглашения от 74 высших учебных заведений из 12 стран мира.

Стоит отметить, Дастан Рахыманберди является победителем республиканской олимпиады по астрофизике (I место), призером международного конкурса "Открываем мир науки" (III место), а также обладателем II места первой в Казахстане олимпиады по финансовой грамотности.

Кроме того, особых успехов школьник достиг и в IT-сфере, став призером более 15 международных и республиканских хакатонов, включая соревнования, организованные NASA (США).

Помимо учебной деятельности, Дастан активно занимается общественной работой и волонтерством, участвуя более чем в 40 социальных и благотворительных инициативах.

