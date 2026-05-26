События

Университеты мира устроили "охоту" за школьником из Шымкента: он получил 74 приглашения из 12 стран

Дастан Рахыманберди, школьник из Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 15:11 Фото: Instagram/shymkent_akimdigi
Ученик 11-го класса специализированной школы-интерната с обучением на трех языках №2 Шымкента Дастан Рахыманберди стал сенсацией для зарубежных вузов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, казахстанец набрал 1480 баллов по международному тесту SAT и 7.0 по IELTS.

На сегодняшний день талантливый выпускник получил официальные приглашения от 74 высших учебных заведений из 12 стран мира.

Дастан Рахыманберди, школьник из Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 15:11

Фото: nstagram/bilim_shymkent

Стоит отметить, Дастан Рахыманберди является победителем республиканской олимпиады по астрофизике (I место), призером международного конкурса "Открываем мир науки" (III место), а также обладателем II места первой в Казахстане олимпиады по финансовой грамотности.

Кроме того, особых успехов школьник достиг и в IT-сфере, став призером более 15 международных и республиканских хакатонов, включая соревнования, организованные NASA (США).

Помимо учебной деятельности, Дастан активно занимается общественной работой и волонтерством, участвуя более чем в 40 социальных и благотворительных инициативах.

Немного ранее мы рассказывали, что юные казахстанцы удивили мир на престижной биологической олимпиаде.

