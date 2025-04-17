Душил и таскал за волосы: фельдшер жестоко избил коллегу-женщину в Темиртау

В Темиртау Карагандинской области фельдшер скорой медицинской помощи жестоко избил свою коллегу на рабочем месте. Инцидент, попавший на видеозапись, в настоящее время изучается в рамках уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 апреля телеканал "КТК", 29-летний фельдшер, находившийся в отпуске, пришел на подстанцию скорой помощи вне своей смены и внезапно напал на 30-летнюю сотрудницу. Мужчина душил ее, повалил на пол, бил и таскал за волосы. Пострадавшую удалось спасти другим сотрудникам, которые оттащили нападавшего.



В результате женщина получила черепно-мозговую травму, переломы пальцев, многочисленные гематомы и ссадины.

По предварительной версии, причиной конфликта могли стать личные разногласия.

После нападения сам фельдшер также подвергся избиению – неизвестные устроили самосуд, встав на защиту пострадавшей.

"Установлено, что конфликт произошел на рабочем месте между двумя коллегами из-за неприязненных отношений, не связанных со служебной деятельностью. По указанному инциденту в тот же день возбуждено уголовное дело. По завершении курса лечения участников конфликта будут назначены экспертизы", – сообщил официальный представитель департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Жанаозене школьника жестоко избили из-за зависти к его успехам.