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Происшествия

В московском яхт-клубе загорелась плавучая баня

пожар, Москва, яхт-клуб, плавучая баня, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 19:52 Фото: pixabay
Причины и обстоятельства пожара пока неизвестны. Пламя также перекинулось на кровлю и надворные постройки соседнего дома, мгновенно охватив все строения. Площадь огня составила около 40 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

К счастью, все посетители успели покинуть баню, обошлось без жертв. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, сообщает Telegram-канал Shot.

"Парилка в Royal Yacht Club вспыхнула еще на берегу. Огонь сразу охватил все здание — около 40 квадратов. Люди вовремя эвакуировались, никто не пострадал. На место сразу же прибыли пожарные", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Семее из огня спасли женщину. Пока ей оказывали врачебную помощь, в ее доме спасателям удалось остановить распространение пожара.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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