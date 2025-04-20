В московском яхт-клубе загорелась плавучая баня

Фото: pixabay

Причины и обстоятельства пожара пока неизвестны. Пламя также перекинулось на кровлю и надворные постройки соседнего дома, мгновенно охватив все строения. Площадь огня составила около 40 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

К счастью, все посетители успели покинуть баню, обошлось без жертв. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, сообщает Telegram-канал Shot. "Парилка в Royal Yacht Club вспыхнула еще на берегу. Огонь сразу охватил все здание — около 40 квадратов. Люди вовремя эвакуировались, никто не пострадал. На место сразу же прибыли пожарные", — говорится в публикации. Ранее сообщалось, что в Семее из огня спасли женщину. Пока ей оказывали врачебную помощь, в ее доме спасателям удалось остановить распространение пожара.

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