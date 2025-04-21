Мужчина, скрывавшийся с 2016 года, задержан в Усть-Каменогорске после выхода из самолета

Сотрудники Департамента полиции Восточно-Казахстанской области задержали мужчину, разыскиваемого около девяти лет, сообщает Zakon.kz.

Кадрами задержания пресс-служба ДП ВКО поделилась в Instagram 21 апреля 2025 года.

"38-летний мужчина, находившийся в розыске с 2016 года, подозревается в совершении мошенничества на сумму около 5 млн тенге", – проинформировали в областной полиции.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина был объявлен в розыск по подозрению в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

"Все эти годы он уклонялся от правосудия, менял места проживания и тщательно избегал появления в общественных местах. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать сразу после выхода из самолета в момент прилета в Усть-Каменогорск. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП ВКО

Ранее сообщалось, что в Шымкенте блогера задержали по подозрению в вымогательстве у педагога 1,2 млн тенге.