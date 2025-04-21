#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Происшествия

Двое подростков погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО

ДТП, ЗКО, Уральск, полиция, смерть, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 16:20 Фото очевидцев
21 апреля около 11:00 на автодороге Переметное – Белес района Байтерек столкнулись Jac N56 и ВАЗ-2110. После столкновения обе машины превратились в груду металла, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции ЗКО, на месте ДТП погибли водитель и пассажир легковой машины: несовершеннолетние 15 и 17 лет. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Тела погибших извлекали сотрудники ЧС с помощью специальных инструментов.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Фото очевидцев

"Департамент полиции, выражая соболезнования семьям погибших, призывает родителей быть особенно внимательными к безопасности детей, не допускать подобных случаев на дорогах. Также напоминаем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения", – отметили стражи порядка.

Ранее Zakon.kz рассказал, что 19 апреля на трассе в Павлодарской области во время лобового столкновения автомобилей погибли трое взрослых и ребенок.

18 апреля 2025 года авария на трассе Астана – Ерейментау – Шидерты унесла жизнь тренера детского футбольного клуба из Павлодара. Вместе с ним в микроавтобусе на соревнования в Астану ехали 16 подростков, которые получили травмы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алекса Новикова
Читайте также
Погиб высокопоставленный полицейский из Караганды
Происшествия
17:16, Сегодня
Погиб высокопоставленный полицейский из Караганды
Мужчина, скрывавшийся с 2016 года, задержан в Усть-Каменогорске после выхода из самолета
Происшествия
14:50, Сегодня
Мужчина, скрывавшийся с 2016 года, задержан в Усть-Каменогорске после выхода из самолета
Клубы черного дыма напугали жителей Конаева: стала известна причина
Происшествия
13:23, Сегодня
Клубы черного дыма напугали жителей Конаева: стала известна причина
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: