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Происшествия

Землетрясение произошло на юго-востоке от Алматы

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 12:46 Фото: Zakon.kz
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана 4 мая известил о зарегистрированном землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, сетью сейсмических станций 4 мая в 11:45 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

"Координаты землетрясения: 41.670 с.ш. 82.310 в.д. Его очаг был расположен на территории Китая в 477 км на юго-восток от Алматы", – говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости у сейсмологов нет.

В ночь на 4 мая 2025 года стало известно о мощном землетрясении, которое зафиксировали в Индонезии. Магнитуда подземных толчков составила 6,0.

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Андрей Дюсупов
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