Землетрясение произошло на юго-востоке от Алматы

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана 4 мая известил о зарегистрированном землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, сетью сейсмических станций 4 мая в 11:45 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

"Координаты землетрясения: 41.670 с.ш. 82.310 в.д. Его очаг был расположен на территории Китая в 477 км на юго-восток от Алматы", – говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости у сейсмологов нет.

В ночь на 4 мая 2025 года стало известно о мощном землетрясении, которое зафиксировали в Индонезии. Магнитуда подземных толчков составила 6,0.