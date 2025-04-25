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Происшествия

Неизвестные испортили могилы в Акмолинской области

В Макинске осквернили могилы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 07:40 Фото: pixabay
Надгробные памятники осквернили на православном кладбище города Макинска, сообщает Zakon.kz.

Теперь полиция Буландынского района Акмолинской области разыскивает вандалов, передает Tekegram-канал HALYQSTAN. Непристойные рисунки на мраморных плитах обнаружили местные жители, пришедшие на кладбище.

Фото: Telegram/HALYQSTAN

Люди не скрывают возмущения и душевную боль от оскорбления памяти усопших. На место происшествия уже выезжали сотрудники правоохранительных органов.

"Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над местами захоронений. Начато расследование", – говорится в сообщении.

Вопиющий случай выявили в Караганде. Там дети из приемной семьи ели фекалии животных и спали в собачьей будке.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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