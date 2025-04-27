Детей из огня вынесли гвардейцы Караганды

Военнослужащие воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК Асхат Байсеитов, Кыдырбай Ерлан, Вячеслав Кожахметов и Михаил Бубнов спасли детей из горящего дома в поселке Долинка, сообщает Zakon.kz.

Экстренно прибыв на место происшествия, гвардейцы без колебаний вошли в горящее здание и вынесли оттуда троих детей. Стоит отметить, что военнослужащие не только эвакуировали детей, но и вынесли из горящего дома 50-литровый газовый баллон, который представлял угрозу взрыва, передает пресс-служба МВД страны.

"Когда увидели пожар, то сразу ринулись туда. Дети плакали, было очень тяжело дышать из-за дыма, но мы знали: нельзя терять ни секунды. Для нас это не геройство – это то, чему нас учат каждый день. Мы присягали защищать людей, и в любой ситуации обязаны оставаться верными этой клятве", – рассказали гвардейцы.

Таким образом, оперативные и решительные действия военнослужащих позволили предотвратить крупную трагедию.

На днях в Алматы горело двухэтажное здание. По прибытии пожарных расчетов происходило его открытое горение.