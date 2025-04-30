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Происшествия

Спецоперация в Астане: за что задержаны двое жителей Жамбылской области

Спецоперация в Астане: за что задержаны двое жителей Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 12:19 Фото: YouTube/mvdkontent
В Астане сотрудниками Комитета по противодействию наркопреступности (КПН) Министерства внутренних дел РК задержаны двое жителей Жамбылской области. Об этом 30 апреля 2025 года рассказали в пресс-службе МВД, сообщает Zakon.kz.

Как отметил и. о. председателя КПН Данияр Мейрхан, в ходе спецоперации у подозреваемых было изъято более 270 кг наркотических средств "марихуана" и "гашиш".

"Далее при обыске салона их автомобиля был обнаружен пистолет Макарова. Предварительно установлено, что оружие относится к числу похищенных единиц во время январских событий 2022 года в Таразе. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", – рассказал он.

Спикер подчеркнул, что МВД призывает граждан сообщать о фактах наркопреступлений и незаконного хранения оружия.

"Ваша осведомленность – вклад в безопасность страны", – заключил Данияр Мейрхан.

О том, как анонимно сообщить о наркопреступлениях в Казахстане, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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