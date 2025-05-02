Бойцовский клуб: как бороться с насилием в школах

Помнится, не так давно в ожесточенности подростков взрослые винили популярный сериал. Но, как показало время, "слово пацана" забылось, а "кровь на асфальте" осталась. Zakon.kz разбирался, кого винить и что делать теперь.

Я на тебе, как на войне

На днях Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева ужаснулась ситуации в школах Алматинской области после выборочной проверки. Выявились случаи отнятой еды, денег, приставаний, избиений, причем со стороны как детишек постарше, так и учителей.

Новости о драках, попадании несовершеннолетних в больницу с гематомами, угрозах, преследовании и прочих инцидентах периодически поступают из разных уголков страны.

И как же так вышло, что вместо того, чтоб грызть гранит науки, подростки вгрызаются друг в друга, получая в итоге не столько образование, сколько навыки выживания?

А на войне, как на тебе

...или как дома, на улице. По мнению семейного психолога Светланы Богатырёвой, начинать следует с того, что насилие в школах – проблема системная. Однако ее крепкий, глубоко засевший корень специалист видит в процветающей культуре насилия в обществе в целом.

"Даже когда в Сеть выложили ролик, на кадрах которого мальчик выстроил сверстников в ряд и бил каждого из них, в комментариях взрослые люди писали: "За что?". И вот пока у нас есть в головах это "за что?", будто за что-то можно ударить, так и будет продолжаться. Насилие порождает само себя. У нас должна быть к нему нулевая терпимость. Вообще на всех уровнях должно транслироваться, что это плохо, преступление, не должно происходить ни по каким причинам", – считает Богатырёва.

И с ней сложно не согласиться. Достаточно вспомнить любой инцидент с применением кулаков, а то и чего похуже, после которого жертва еще и обязательно оставалась виноватой в глазах зевак. Не так посмотрела, недостаточно вежливо отказала, неподобающе оделась или вела себя, оказалась не в том месте не в то время. Особенно если речь идет о женщинах или "потерянном" поколении.

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"Потерянное" меж тем – зеркало взрослых, а среди оных тоже немало "Тайлеров Дерденов" с искаженной философией.

И жаждой отстаивать свое право – бить. Всех, от врачей и водителей до собственных домочадцев, бывших партнеров и в особенности наследников.

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Подтверждение тому – хотя бы истерика вокруг Закона о семейно-бытовом насилии, в коем поборники "традиционного воспитательного процесса" в свое время усмотрели попытку "разрушить институт семьи" и "обречь граждан на одинокую, бездетную жизнь". Тот факт, что священный и неприкасаемый, с точки зрения иных общественников, институт нередко держится на клею побоев, страха и привычки "не выносить сор из избы", разумеется, никого не волновал.

С появлением соцсетей "замести грязь под ковер" стало труднее. Вспомните об этом, читая очередное "в наше время такого не было" в обсуждении очередного побоища.

Говоря конкретно о рукопашных схватках отпрысков, важно понимать, что чем дольше мы закрываем глаза на неудобную информацию, тем неудобнее она становится.

"Когда нет реакции взрослых, когда они этого не замечают или делают вид, что не замечают, потому что придется разбираться, а это дополнительная нагрузка, тогда дети понимают, что им все можно. Тогда эскалация насилия идет по спирали. Каждый маленький поступок, который остался без реакции, повлечет за собой на следующем витке более серьезные, более жесткие действия. Поэтому, конечно, здесь важна роль школ в выявлении таких случаев, чтобы дети, которые подвергаются насилию в школах, могли пожаловаться и знать, что они в безопасности, чтобы они доверяли вот этой системе социально-психологической службы школ, чтобы они могли пойти туда и знать, что помощь действительно будет, что никто от них не отмахнется, не отправит их восвояси и не скажет, что это игры, шалости и так далее".

Оставшиеся без должного пригляда ребята подобны героям романа "Повелитель мух". Предоставленные сами себе на необитаемом острове, они постепенно все больше поддаются влиянию "зверя", живущего внутри них. В итоге история, начавшаяся с ярких приключений юных "Робинзонов Крузо", пытающихся выстроить цивилизацию, обретает довольно мрачный финал.

Порой для того, чтобы "озвереть", не нужно никакого острова – достаточно равнодушия и попустительства. И, увы, недавняя проверка омбудсмена, продолжает спикер, подтвердила несостоятельность системы. Своими бедами ученики делились в анонимных опросах, а не с наставниками. Годы замалчивания, отрицания и оправдания жестокости не прошли даром.

Но я устал, окончен бой

Вместе надо отметить, что в республике ведется четкая, структурированная работа по борьбе.

"Вот сейчас в реализации комплексный план по борьбе с насилием в школах, по борьбе с детским суицидом, он был написан на 2023-2025 год. И мы в нашем фонде сейчас проводим мониторинг, как реализуется этот комплексный план. Запланированы были, в общем-то, хорошие, позитивные меры и принята нормативная документация. Открыты центры психологической поддержки. В общем-то, какая-то база государством закладывается, но качество реализации очень разное от региона к региону. Где-то работа выстроена и неплохо все это получается, где-то хуже", – говорит Светлана.

По ее словам, многое зависит от персонала школ и центров, правовая грамотность которого подчас крайне низкая. Каждый работает в меру своих компетенций, осведомленности и опыта, не всегда зная, как правильно действовать в тех или иных случаях. Ну и не действуют, соответственно. Родители и их отпрыски со своей стороны настолько уверены в беззубости и неповоротливости механизма, что лишний раз стараются его не касаться.

"Еще касаемо уровня подготовки школьных психологов. Я бы здесь больше говорила даже не об уровне их подготовки, а об их загруженности в функциональных обязанностях. У них совершенно не простроены функциональные обязанности – психолог должен примерно все. Такие требования нереалистичны, не выстроены от практических нужд, реальных проблем учащихся и возможностей самого психолога. Должностными обязанностями на них нагружено очень много, исходя из теоретических каких-то воззрений тех, кто это писал. Мало связано с практикой, и поэтому, естественно, выполняется это все не очень хорошо, потому что нереально за один отрезок времени качественно выполнить все, что сейчас им вменяется. В части школьных психологов очень важно отрегулировать их нагрузку, сделать ее реальной, и тогда уже с них требовать. Особенно если учесть маленькие зарплаты и текучку кадров. Туда же никто не хочет идти работать".

Беру портфель, иду домой

И тем не менее вернемся к родительской общественности, то и дело яростно сопротивляющейся попыткам и без того выжатых, а оттого безынициативных школьных "лекарей душ" исполнить свой долг. Во-первых, не доверяют квалификации, во-вторых, как уже было сказано, слишком держатся за пресловутый "сор в избе".

"Многие это делают на страхе, многие это делают на нежелании, наверное, обнародовать факты из жизни своей семьи. И поэтому очень часто бывает, что ребенок, находясь в кризисной ситуации, не может получить помощь, потому что родители не дали свое согласие. Поэтому мы предлагаем внедрить понятие кризисной помощи, благодаря которой специалист все-таки мог быть хоть как-то поддержать ребенка в кризисной ситуации без согласия законных представителей. Хотя бы первое время, когда творится что-то серьезное", – подытожила собеседница.

Маленькие испытывают страх перед агрессорами, а большие – перед всплыванием на поверхность дурно пахнущего "белья". А в итоге получается, как в песне: "там, где страх, места нет любви". Ни к учебе, ни друг к другу.

