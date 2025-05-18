Алматинская водительница не смогла совершить сложный маневр и врезалась в дерево

Ранним утром 18 мая на пересечении улиц Жандосова –Манаса произошло ДТП. Автомобиль Toyota Highlander двигался по Жандосова в восточном направлении, сообщает Zakon.kz.

По данным собственного корреспондента Zakon.kz, за рулем авто была женщина.

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Заезжая на перекресток для того, чтобы продолжить движение на восток, транспорт должен был совершить сложный маневр, но вместо того, чтобы совершить поворот направо и затем налево, водительница продолжила движение прямо, выехав на полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

По всей видимости, осознав, что ей навстречу едут автомобили, водитель испугалась и увела руль в сторону аллеи, где, заскочив на локацию через бордюр, автомобиль врезался в дерево.

Фото: Zakon.kz

После этого транспортное средство совершило кувырок и уперлось в него.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадала водитель Toyota. Ее госпитализировали, но позже она вернулась на место аварии, так как не получила серьезных повреждений.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что мотоциклист попал в беду в алматинских горах.