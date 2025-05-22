Четыре человека пострадали в жуткой аварии с участием автобуса в Алматы
Как выяснилось, водитель автобуса завершил смену и ехал в автопарк.
Фото: Zakon.kz
Автобус двигался по улице Рыскулова в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
В это время в западном направлении по улице ехал автомобиль Audi А8.
Фото: Zakon.kz
В момент, когда автобус совершал левый разворот, в него влетела легковая машина.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что Ауди вспыхнула.
Фото: Zakon.kz
Благодаря водителям, которые стали очевидцами ДТП, пламя удалось потушить.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадали четыре человека, которые находились в Audi. Они были госпитализированы.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что два автомобиля врезались в строящуюся остановку в Алматы.