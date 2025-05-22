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Происшествия

Четыре человека пострадали в жуткой аварии с участием автобуса в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 00:37 Фото: Zakon.kz
22 мая на пересечение улиц Рыскулова и Айша биби автобус городского маршрута №61 столкнулся с легковым автомобилем, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, водитель автобуса завершил смену и ехал в автопарк.

Фото: Zakon.kz

Автобус двигался по улице Рыскулова в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

В это время в западном направлении по улице ехал автомобиль Audi А8.

Фото: Zakon.kz

В момент, когда автобус совершал левый разворот, в него влетела легковая машина.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что Ауди вспыхнула.

Фото: Zakon.kz

Благодаря водителям, которые стали очевидцами ДТП, пламя удалось потушить.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали четыре человека, которые находились в Audi. Они были госпитализированы.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что два автомобиля врезались в строящуюся остановку в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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