Камера в суде по делу Шерзата Полата запечатлела землетрясение

Момент землетрясения в Талдыкоргане попал на видео во время прямого эфира по делу Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

23 мая 2024 года в 15:58 в Талдыкоргане произошло землетрясение. Толчки ощутили участники процесса по делу Шерзата Полата. Момент происходящего в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу попал на видео благодаря трансляции прямого эфира. В это время выступал судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров. Люди заволновались, но судья их успокоил.

"Тихо-тихо. Сейчас остановится, затем выйдем", – сказал судья Ержан Жанузаков.

На что адвокаты настояли, что нужно покинуть здание.

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 20 км северо-западнее от Талдыкоргана.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.