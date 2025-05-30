Резню бензопилой чуть не устроил казахстанец на АЗС

Минувшей ночью в Западном Казахстане мужчина кидался на людей и машины с включенной бензопилой, сообщает Zakon.kz.

Видео очевидцев появилось в Instagram. На кадрах мужчина на автозаправочной станции с криками "а че он снимает" запускает бензопилу и кидается на машину, которая в последний момент успевает отъехать. Следующей жертвой мог стать мужчина, который, судя по видео, не видел опасности в агрессивно настроенном мужчине, но вынужден был отскочить, когда тот махнул пилой в его сторону. Инцидент произошел в городе Аксае.

"30.05.2025 года в 00:30 часов на пульт "102" ОП Бурлинского района поступило сообщение о факте нахождения неизвестного человека с бензопилой на территории АЗС "Нефтэк", который ведет себя агрессивно и кидается на транспортные средства, а также людей. Принятыми мерами безопасности сотрудниками полиции был задержан гражданин Т. 1989 г.р., который в настоящее время помещен в Центр временной адаптации и детоксикации, решается вопрос о его помещении в Областной центр психического здоровья по ЗКО", – прокомментировали инцидент в полиции ЗКО.

23 мая на центральном вокзале Гамбурга женщина устроила резню, напав с ножом на людей. Пострадали 18 человек. В критическом состоянии оказались четыре человека.