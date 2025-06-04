ДТП с автобусом в Астане: лишившаяся ног школьница пришла в сознание

8-летняя девочка, серьезно пострадавшая в дорожно-транспортном (ДТП) с автобусом 2 июня 2025 года в Астане, пришла в сознание. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы столичного Управления здравоохранения.

По данным на 4 июня 2025 года, девочка по-прежнему остается в реанимации. Но пришла в сознание. Жизни ее ничего не угрожает.

"Сегодня, если будет улучшаться состояние, возможно, что переведут в профильное отделение. Рядом будет находиться мама. Также подключаем психологов к работе с девочкой и ее мамой", – уточнили врачи.

Кроме того, специалисты рассказали о других пациентах. К примеру, женщина, которая находилась в реанимации, уже переведена в отделение. Состоянию и жизни ничего не угрожает.





"И третий пациент также продолжает получать лечение. Состояние стабильное, без ухудшений", – заключили в управлении.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП пострадали 10 человек, полицией возбуждено уголовное дело. 3 июня выяснилось, что одной пациентке ампутировали ноги.

Позднее с заявлением выступил акимат столицы. С обращением можно ознакомиться по этой ссылке.