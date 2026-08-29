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События

Пятерых детей спасли при пожаре в жилом доме Алматы

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 14:44 Фото: Zakon.kz
В Алматы при пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли шесть человек, пятеро из которых – дети. Пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже дома по улице Тургута Озала. Когда на место прибыли первые подразделения МЧС, подъезд был сильно задымлен.

Во время разведки и тушения пожара спасатели вывели из здания по лестничному маршу шесть человек, в том числе пятерых детей.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее пожарные спасли 400 тонн зерна на элеваторе в Петропавловске.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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