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Происшествия

Беспокойство супруги спасло жизнь жителю Степногорска

спасатели помогли выжить мужчине, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 19:22 Фото: pixabay
В Акмолинской области мужчина чуть не погиб в гараже от угарного газа собственного автомобиля. От трагедии спас сигнал в службу спасения его супруги, которая, заподозрив неладное, позвонила на пульт 101, сообщает Zakon.kz.

Тревожный звонок в Управление по чрезвычайным ситуациям Степногорска за считаные минуты до наступления смерти спас автолюбителя. Как рассказали в ДЧС Акмолинской области, женщина, чей супруг долгое время не выходил на связь и не открывал дверь собственного гаража, решила вызвать на помощь спасателей.

"На место вызова незамедлительно прибыли экстренные службы. Сотрудники пожарной службы при помощи шанцевого инструмента вскрыли дверь гаража. Внутри был обнаружен мужчина, который спал рядом с заведенным автомобилем. Помещение было сильно заполнено выхлопными газами", – рассказали сотрудники ДЧС.

Трагедии удалось избежать. Спасатели совместно с полицейскими вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В ДЧС области напомнили автолюбителям, что нельзя оставаться рядом с автомобилем с работающим двигателем в закрытых помещениях без вентиляции.

"Строгое соблюдение правил техники безопасности при использовании автотранспорта оградит граждан от чрезвычайных ситуаций", – заключили спасатели.

Ранее спасатели Усть-Каменогорска помогли мальчику-велосипедисту.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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