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Происшествия

Падение 71-летней бабушки едва не закончилось трагедией в Кокшетау

бабушка упала в ванной и не смогла сама подняться, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 23:46 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Кокшетау 71-летняя женщина упала в ванной и не смогла самостоятельно подняться. Родные пострадавшей попытались открыть дверь, но безуспешно. Тогда они обратились за помощью к спасателям оперативно-спасательного отряда города, сообщает Zakon.kz.

Спасатели вскрыли дверь, помогли женщине встать и передали ее в руки бригады скорой медицинской помощи.

"Благодаря оперативным действиям спасателей бабушке своевременно оказали помощь".Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что застрявших в лифте детей спасли в Костанайской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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