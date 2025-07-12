Падение 71-летней бабушки едва не закончилось трагедией в Кокшетау

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Кокшетау 71-летняя женщина упала в ванной и не смогла самостоятельно подняться. Родные пострадавшей попытались открыть дверь, но безуспешно. Тогда они обратились за помощью к спасателям оперативно-спасательного отряда города, сообщает Zakon.kz.

Спасатели вскрыли дверь, помогли женщине встать и передали ее в руки бригады скорой медицинской помощи. "Благодаря оперативным действиям спасателей бабушке своевременно оказали помощь". Пресс-служба МЧС РК Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что застрявших в лифте детей спасли в Костанайской области.

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