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Происшествия

В Алматы вынесли приговор грабителю, стрелявшему в супружескую пару

приговор вынесли грабителю, стрелявшему в супружескую пару в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 22:26 Фото: Zakon.kz
В Алматы вынесли приговор 38-летнему уроженцу Жетысу, который тяжело ранил супружескую пару. Полгода назад он под видом электрика проник в чужую квартиру и несколько раз выстрелил в хозяев из боевого пистолета, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, грабителя отправили в тюрьму на 16 лет.

В ходе следствия выяснилось, что незадолго до нападения мужчина устанавливал в квартире новую мебель и заметил там сейф. В голове сразу созрел план ограбления. Вооруженный злоумышленник спрятал лицо под медицинской маской и шарфом, представился электриком и беспрепятственно зашел в подъезд элитного ЖК. А после позвонил в квартиру. Когда женщина открыла дверь, он сначала набросился на нее, а затем и на ее супруга, который выбежал на крики.

Семейную пару доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

20 декабря 2024 года в Алматы неизвестный под видом электрика проник в чужую квартиру в одном из ЖК и начал стрелять по хозяевам. Супружеская пара с тяжелыми ранениями была госпитализирована. Полиция завела уголовное дело и разыскивала подозреваемого. Позднее жильцы жилого комплекса раскрыли некоторые подробности происшествия.

Подозреваемого задержали в январе 2025 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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