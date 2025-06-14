10 домов перевели в собственность государства в ЗКО

В Западном Казахстане прокуроры установили, что 10 домов на сумму 53 млн тенге не были зарегистрированы в госсобственности, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Западно-Казахстанской области проинформировали, что в Акжаикском районе выявлены нарушения в сфере распределения арендного жилья без права выкупа.

"Выяснилось, что 10 домов на сумму 53 млн тенге не были зарегистрированы в госсобственности. Причина – недобросовестное отношение к работе со стороны отдела жилищно-коммунального хозяйства: не были оплачены госуслуги, необходимые для постановки объектов на баланс. Из-за этого дома оказались вне правового поля и не могли использоваться по назначению". Прокуратура ЗКО

В надзорном ведомстве отметили, что все 10 объектов зарегистрированы, возвращены в собственность государства и восстановлен их правовой статус. Специалиста привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Акмолинской области в собственность государства вернули свыше 22 тыс. га земельных участков – пашни с кадастровой стоимостью 323 млн тенге.