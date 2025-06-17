Призывник из Тараза придумал жесткий способ избежать поездки в военкомат

В Таразе разыскивают призывника, который оказал активное сопротивление. Молодого человека силой пытались доставить в военкомат. А парень этого так не хотел, что в какой-то момент даже начал биться головой об автомобиль военных, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в соцсетях распространилось видео, как в пригороде Тараза двое мужчин (один в военной форме, другой в штатском) пытались втолкнуть парня призывного возраста в машину и увезти в военкомат. Потенциальный солдат долго сопротивлялся, в чем ему помогали прохожие женщины.

По словам очевидцев, сам призывник даже хватался за нож. Но когда понял, что силы неравны, решил действовать иначе. К удивлению окружающих, он девять раз серьезно приложился своей головой о крышу машины. Ошарашенные военные ослабили хватку, парень вырвался и сбежал.

Если несостоявшегося новобранца найдут, ему грозит наказание за уклонение.

"В период призывной кампании мы сталкиваемся с активным уклонением отдельных молодых людей от призыва. Недопустимо вот такое яростное сопротивление – вплоть до причинения вреда себе, здоровью. Хочется напомнить, что уклонение молодых людей от призыва влечет за собой административную и даже уголовную ответственность". Начальник пресс-службы Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК Дина Мухаринова

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