Призывник из Тараза придумал жесткий способ избежать поездки в военкомат
Фото: МО РК
В Таразе разыскивают призывника, который оказал активное сопротивление. Молодого человека силой пытались доставить в военкомат. А парень этого так не хотел, что в какой-то момент даже начал биться головой об автомобиль военных, сообщает Zakon.kz.
По информации КТК, в соцсетях распространилось видео, как в пригороде Тараза двое мужчин (один в военной форме, другой в штатском) пытались втолкнуть парня призывного возраста в машину и увезти в военкомат. Потенциальный солдат долго сопротивлялся, в чем ему помогали прохожие женщины.
По словам очевидцев, сам призывник даже хватался за нож. Но когда понял, что силы неравны, решил действовать иначе. К удивлению окружающих, он девять раз серьезно приложился своей головой о крышу машины. Ошарашенные военные ослабили хватку, парень вырвался и сбежал.
Если несостоявшегося новобранца найдут, ему грозит наказание за уклонение.
"В период призывной кампании мы сталкиваемся с активным уклонением отдельных молодых людей от призыва. Недопустимо вот такое яростное сопротивление – вплоть до причинения вреда себе, здоровью. Хочется напомнить, что уклонение молодых людей от призыва влечет за собой административную и даже уголовную ответственность". Начальник пресс-службы Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК Дина Мухаринова
Ранее сообщалось, как изменилась казахстанская армия за последние три года.
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