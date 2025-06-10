Как изменилась казахстанская армия за последние три года

В январе 2022 года генерал-полковника Руслана Жаксылыкова назначили на пост министра обороны Казахстана. 8 июня 2025 года указом президента он был освобожден от должности. Zakon.kz разбирался, какие инициативы реализовывало министерство и чем Жаксылыков запомнился на этом посту.

Сразу после прихода Руслана Жаксылыкова на пост министра обороны Вооруженные силы начали проходить глубокую модернизацию. За три года ведомству удалось добиться ощутимых результатов в повышении боеспособности армии, социальной защищенности военнослужащих и международной интеграции.

Соцзащита

С 2023 года для срочников действуют кредитные каникулы – возможность приостановить выплаты по займам на период службы и 60 дней после увольнения в запас. Также для них введены образовательные льготы, благодаря которым солдат может получить не только грант, но и стипендию, приоритетное право на общежитие.

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Что касается жилищного обеспечения, военнослужащим компенсируют аренду жилья, им предоставляется льготная ипотека. В регионах продолжается строительство ведомственных домов.

Заработная плата

В 2023 году летному составу и преподавателям увеличили довольствие на 60%. А годом позже перешли на новую систему оплаты труда с единой сеткой должностных окладов. В среднем доходы офицерского состава повысились на 20,3%, а сержантского и рядового составов на 33,9%.

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Законотворческая деятельность

В текущем году подписан закон о службе в резерве, одобрен законопроект о территориальной обороне.

Сейчас Мажилис рассматривает законопроект по вопросам военно-патриотического воспитания. По нему принято пять пакетов поправок, но работа еще продолжается.

Структура и боевая подготовка

Одной из крупнейших организационных реформ стало выведение Десантно-штурмовых войск из состава Сухопутных войск. Теперь это отдельный род войск, способный действовать автономно.

В 2024 году в соединениях и воинских частях казахстанской армии создали подразделения беспилотных авиационных систем, радиоэлектронной разведки.

Также созданы Силы специальных операций (ССО). Новый род войск ориентирован на выполнение сложных задач в нестандартных условиях.

В 2022 году было проведено 148 учений, а в 2025 году их запланировано уже 170. В 2024 году на территории нашей страны прошли 10 международных учений. Казахстанские военнослужащие приняли участие в 21 международном учении за рубежом, включая Великобританию, Индию, Китай и США.

Фото: Министерство обороны РК

Фото: Министерство обороны РК

Цифровизация

Процесс цифровизации Вооруженных сил ведется по трем основным задачам: созданию автоматизированных систем управления войсками, автоматизированных систем управления ресурсами, оснащению и развитию IT-инфраструктуры.

Вдобавок министерством на постоянной основе проводится мониторинг цифровых технологий, применяемых в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Техническое оснащение

В 2023-2024 годах на вооружение были приняты беспилотные авиационные системы, мобильные средства ПВО, командно-штабные комплексы нового поколения. Казахстан также локализует ремонт и производство техники – на отечественных предприятиях модернизируются бронемашины и системы связи.

В 2024 году в Вооруженные силы поступили 53 единицы БКМ "Арлан", 45 единиц бронетехники БКМ "COBRA II", военно-транспортный самолет А400М, скоростной транспортно-десантный катер "Шапшан", построенный на верфях Мангистауской области.

Миротворческая деятельность

В марте 2024 года первый в истории самостоятельный Казахстанский миротворческий контингент, состоящий из 139 военнослужащих и четырех штабных офицеров, был переброшен на Голанские высоты для выполнения миссии под эгидой ООН. Миротворцами обезврежены около 200 неразорвавшихся снарядов, выполнены задачи по эвакуации персонала ООН из опасной для жизни и здоровья зоны, обеспечивались охрана, укрепление обороны баз ООН и другие задачи. Их работа получила высокую оценку командования миссии ООН.

Фото: Министерство обороны РК

Фото: Министерство обороны РК

В апреле 2025 года Казахстан провел плановую ротацию миротворческого контингента.

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Международное сотрудничество

Только за прошлый год в Вооруженных силах РК проведено свыше 850 международных мероприятий и заключено 15 важных международных договоров.

Вооруженные силы Республики Казахстан имеют двусторонние соглашения в области обороны с рядом стран, среди которых Россия, Турция, Китай, Катар и Узбекистан. Эти соглашения охватывают различные аспекты сотрудничества, от военно-технического взаимодействия и совместных учений до обмена опытом и стажировок военных специалистов.

Образование

Учебный процесс в вузах Министерства обороны интегрирован с планом боевой подготовки Вооруженных сил. Увеличено время проведения войсковой стажировки курсантов.

В 2024 году свыше 500 военнослужащих направлены на обучение в военные вузы России, Турции, США, Беларуси, Узбекистана, Индии, Италии, Китая и Кореи.

В рамках двустороннего сотрудничества 190 военнослужащих казахстанской армии прошли курсовую подготовку за границей.

Комитет солдатских матерей

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков неоднократно подчеркивал важность совместной работы с организацией, активно участвующей в сопровождении солдат на всех этапах их службы. Представители комитета в любое время могут прийти в любую воинскую часть для беседы с солдатами, контролировать условия их проживания.

Военно-патриотическое воспитание

В 2023 году утвердили постановление правительства РК №1039, включающее Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.

Активное развитие получили военно-патриотические клубы, классы "Жас сарбаз" и кружки "Smart sarbaz". Для детей военнослужащих выделяются путевки в учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", который уже посетили свыше 1000 детей.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Ежегодно проводится международный сбор молодежи "Айбын".

Инфраструктура

Продолжается программа по введению в эксплуатацию модульных зданий. Только за 2024 года их появилось 42, включая 25 казарм, четыре столовые и 13 административных помещений. Самостоятельный ремонт в воинских частях и учреждениях охватил около 400 объектов.

В Семее, Актобе, Шымкенте, Конаеве и Атырау возводят многоквартирные модульные жилые дома для офицеров и военнослужащих по контракту.

А в канун празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Алматы провели капитальную реконструкцию Дома армии и музея Боевой славы. Полностью отремонтирован концертный зал, восстановлены лифты.

Возобновила деятельность военная киностудия. На прилегающей к Дому армии территории создан музей под открытым небом, где выставлены свыше 30 раритетных образцов военной техники 1938-1945 годов.

Реабилитация для военнослужащих

Центр восстановительного лечения военнослужащих открыли в июле 2024 года в Щучинске. Это первый центр реабилитации, где проходят санаторно-курортное и восстановительное лечение военнослужащие, принимавшие участие в миротворческих миссиях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также отличившиеся на службе.

За год в нем побывали свыше 1500 военнослужащих с заболеваниями сердца, дыхательной, нервной систем и опорно-двигательного аппарата.

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Спорт

Военные спортсмены неизменно демонстрируют высокие достижения на мировой арене. Только в 2024 году они завоевали 463 медали, из которых 203 золотые, 120 серебряных и 140 бронзовых.

Четыре из семи медалей, завоеванных Казахстаном на ХХХІІІ летних Олимпийских играх в 2024 году, были добыты армейскими спортсменами. Они приняли участие в свыше 20 значимых спортивных мероприятиях под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) и в рамках СНГ.

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Международная военно-спортивная организация CISM в 2025 году выделила одно место в управлении для Вооруженных сил Казахстана. В августе текущего года в Астане впервые в истории состоится чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих.