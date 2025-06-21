Ребенок получил сильный удар током в недавно открытом сквере в Шалкаре

В городе Шалкаре 10-летнего мальчика ударило током в недавно открытом сквере. Школьника экстренно госпитализировали сначала в районную больницу. Затем из-за критического состояния санитарной авиацией переправили в областной центр, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, несчастный случай произошел около 22:00. С кем был ребенок в момент ЧП, неизвестно.

"Провели консилиум и назначили лечение. Сегодня утром по линии медицинской авиации ребенок был доставлен к нам. В настоящее время находится в отделении реанимации. Состояние считается тяжелым. Есть электроожоги". Травматолог Актюбинской областной многопрофильной детской больницы Куантай Махамбетов

Сквер, где все случилось, торжественно открыли всего месяц назад – ко Дню Победы. Известно, что на благоустройство территории было выделено порядка 9 млн тенге. Почему конструкция ударила током, в данное время выясняют эксперты. В акимате же считают, что школьник сам спровоцировал несчастный случай, забравшись на фонарный столб.

Истинные причины произошедшего должно установить следствие. Возбуждено уголовное дело.

"Он залез на фонарный столб, расположенный вдоль ограждения памятника, и получил удар током. Его доставили в больницу на скорой, где оказали первую помощь. После обследования его доставили в Актобе". Замакима Шалкара Актюбинской области Каржаубай Калжан

Ранее сообщалось, что девятилетнего мальчика из Уральска ударило током, когда он играл вместе со сверстниками в мяч.