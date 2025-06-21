На футбольном поле в ЗКО недосчитались фонарей и урн: сельского акима наказали

По акту прокуратуры в Западно-Казахстанской области за дискредитацию государственной службы наказали сельского акима, сообщает Zakon.kz.

Прокуратурой Каратобинского района в ходе проверки мер, которые направлены на развитие массового спорта среди населения, установлены факты незаконного перечисления более 6,5 млн тенге за фактически незавершенные работы.

"Установлено, что по акту выполненных работ от 14 ноября 2024 года аким Егиндикульского сельского округа Каратобинского района принял работы по текущему ремонту мини футбольного поля стоимостью 6 599 900 тенге. Однако в ходе визуального осмотра объекта прокурорами выяснилось, что подрядчик допустил отклонения от сметной документации", – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В частности, не были завершены работы по оборудованию рулонного покрытия, урн, скамеек и фонарей, а также высадке живой изгороди.

По акту прокурорского надзора районный акимат принял меры по выполнению всех работ по текущему ремонту мини футбольного поля в точном соответствии со сметной документацией.

Кроме того, по решению Совета по этике уполномоченного органа по делам государственной службы за дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, акиму Егиндикульского сельского округа объявили о неполном служебном соответствии.

Ранее в акимате Алматинской области прокомментировали информацию о раздаче "бесплатных 10 соток земли". Оказалось, что подобные сообщения – фейк.