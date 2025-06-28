В Актау шесть человек оказались в больнице после ДТП с участием автобуса и пяти машин

Серьезная авария с участием автобуса, автомобиля марки Ravon и еще четырех машин произошла около села Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы говорят, что виновником аварии стал водитель Toyota Sienna, который пытался уйти от погони полиции.

Между тем портал Lada.kz пишет, что в ДТП пострадали шесть человек. Все они были доставлены в приемное отделение областной многопрофильной больницы.

Отмечается, что после экстренного осмотра врачами четверо пациентов направлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в отделения хирургии и нейрохирургии.

"У пациента 1995 года рождения, госпитализированного в нейрохирургическое отделение, диагностированы переломы черепа, нижней челюсти, таза, большеберцовой кости и костей правой ноги. У второго пострадавшего 1975 года рождения – травма грудной клетки, закрытые переломы нескольких правых ребер и плечевой кости, а также другие повреждения", – заявили в пресс-службе областной многопрофильной больницы.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

Ранее в МВД обратились с важной просьбой к казахстанским водителям.