Водителя люксового внедорожника устанавливают полицейские Алматы

Полицейским Алматы предстоит выяснить, кто находился за рулем Range Rover ночью 30 июня в момент ДТП по проспекту Саина, сообщает Zakon.kz.

Range Rover двигался по крайней левой полосе южнее ул. Аскарова. И после затяжного, но плавного поворота водитель, пока не по выясненным причинам, задел бордюр.

Фото: Zakon.kz

Заскочив на бордюр автомобиль вскользь касается железного отбойника, после чего внедорожник опрокидывается через крышу на бок и в таком положении он проехал еще несколько десятков метров.

Фото: Zakon.kz

На помощь участникам ДТП поспешили очевидцы и сотрудники ближайшей заправочной станции. Своими силами они помогли выбраться из автомобиля двум парням и двум девушкам.

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи на месте оказали первую медицинскую помощь. Госпитализация никому не потребовалась.

Фото: Zakon.kz

Сами участники ДТП предпочли не вдаваться в подробности. Поэтому полицейским предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и кто именно находился за рулем в момент ДТП.

Накануне жительница Алматы через социальные сети поблагодарила полицейских, которые помогли ей добраться до дочери, которой резко стало плохо.