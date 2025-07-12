Разбитые мониторы и сломанные шлагбаумы: чем "отличились" столичные вандалы за минувшую неделю

С начала 2025 года в Астане к административной ответственности привлекли около 140 человек. За минувшую неделю в столице вычислили участников четырех случаев вандализма, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного акимата, с начала года за акты вандализма арестовали 81 человека и еще 57 наказали штрафами.

"Очередные факты порчи имущества выявили столичные правоохранители с 5 по 10 июля. В минувшую субботу 42-летний гражданин, находясь в ТРЦ "Абу Даби Плаза", подошел к стойке ресепшн, схватил монитор от компьютера и бросил его на пол", – рассказали в акимате.

7 июля 35-летний житель столицы умышленно повредил шлагбаум возле ЖК "Степной-2", чуть позже в одном из жилых домов 37-летний мужчина сломал две камеры наблюдения. Суд назначил ему 10 суток ареста.

"Все нарушители квалифицированы по части 1 статьи 147-1 КоАП РК как умышленное повреждение чужого имущества. Составлены соответствующие протоколы и приняты меры по привлечению к ответственности", – добавили в акимате.

А 10 июля группа подростков в одном из тоннелей на пересечении улиц Кабанбай батыра и Республики бросала камни в проезжающие автомобили. Личности нарушителей установлены, их привлекли к ответственности в соответствии.

Ранее мы сообщали, что алматинец, опоздавший на рейс, устроил скандал в аэропорту Астаны. Утихомирить пассажира не смогли даже полицейские.