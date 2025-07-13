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Происшествия

Незваная гостья напугала посетителей продуктового магазина в Кентау

змея заползла в продуктовый магазин, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 23:46 Фото: pixabay
В Кентау в продуктовый магазин заползла змея. Посетители и работники не смогли определить представляет ли она опасность и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе МЧС РК, для отлова пресмыкающегося "потребовалась лопата и смелость пожарных – змея вела себя агрессивно".

"Спасатели отловили змею и отпустили в естественную среду обитания", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что брачный сезон у змей мешает стройке супермаркетов в Германии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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