Незваная гостья напугала посетителей продуктового магазина в Кентау

Фото: pixabay

В Кентау в продуктовый магазин заползла змея. Посетители и работники не смогли определить представляет ли она опасность и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе МЧС РК, для отлова пресмыкающегося "потребовалась лопата и смелость пожарных – змея вела себя агрессивно". "Спасатели отловили змею и отпустили в естественную среду обитания", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что брачный сезон у змей мешает стройке супермаркетов в Германии.

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