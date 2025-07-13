Незваная гостья напугала посетителей продуктового магазина в Кентау
Фото: pixabay
В Кентау в продуктовый магазин заползла змея. Посетители и работники не смогли определить представляет ли она опасность и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в пресс-службе МЧС РК, для отлова пресмыкающегося "потребовалась лопата и смелость пожарных – змея вела себя агрессивно".
"Спасатели отловили змею и отпустили в естественную среду обитания", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что брачный сезон у змей мешает стройке супермаркетов в Германии.
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