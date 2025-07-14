Стали известны подробности крупного пожара в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

В Алматы открытым пламенем горели второй этаж и кровля двухэтажного частного дома. В 20:43 силы и средства ДЧС в количестве 11 единиц техники и 36 человек личного состава направлены по повышенному рангу по ул. Надырова Наурызбайского района, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что огонь охватил площадь в 260 кв. м. "Несмотря на узкие проезды и заставленные автомашинами улицы, прибыли пожарные расчеты согласно нормативному времени. Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. В кратчайшие сроки, угроза распространения огня снята". Пресс-служба ДЧС города Алматы Отмечается, что пожар потушили в 21:52. Согласно данным ведомства, пострадавших нет. Выяснилось, что жильцов в момент пожара дома не было. Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в двухэтажном доме в Алматы.

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