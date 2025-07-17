"Кубарем в кювет": в Баянауле кроссовер сорвался с серпантина, есть пострадавшие
Фото: Zakon.kz
16 июля 2025 года в зоне отдыха Жасыбай поселка Баянаул машину, ехавшую по серпантинной дороге, внезапно вынесло в кювет. Авто несколько раз перевернулось. Жуткие кадры зафиксировали очевидцы, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области уточнили, что водитель Hyundai Tucson не справился с управлением, что и послужило предварительной причиной опрокидывания авто в кювет.
В результате ДТП, как уточнили стражи порядка, пострадали 5 человек. Двое из них были госпитализированы сразу. Трое позже обратились за медицинской помощью.
"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования".Пресс-служба ДП Павлодарской области
Полицейские в очередной раз напомнили:
"Для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно в зонах отдыха, на участках с интенсивным движением и особенностями дороги, и контролировать техническое состояние транспортного средства".
Ранее мы сообщали, что на Талгарской трассе и других аварийно-опасных участках в Алматинской области полицейские усилили надзор за дорожной ситуацией с применением цифровых технологий и скрытого патрулирования. По данным регионального ДП, только за первое полугодие 2025 года в регионе зарегистрировано 1447 дорожно-транспортных происшествий.
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