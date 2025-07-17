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Происшествия

"Кубарем в кювет": в Баянауле кроссовер сорвался с серпантина, есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 12:25 Фото: Zakon.kz
16 июля 2025 года в зоне отдыха Жасыбай поселка Баянаул машину, ехавшую по серпантинной дороге, внезапно вынесло в кювет. Авто несколько раз перевернулось. Жуткие кадры зафиксировали очевидцы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области уточнили, что водитель Hyundai Tucson не справился с управлением, что и послужило предварительной причиной опрокидывания авто в кювет.

В результате ДТП, как уточнили стражи порядка, пострадали 5 человек. Двое из них были госпитализированы сразу. Трое позже обратились за медицинской помощью.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Полицейские в очередной раз напомнили:

"Для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно в зонах отдыха, на участках с интенсивным движением и особенностями дороги, и контролировать техническое состояние транспортного средства".

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 12:25
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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