"Кубарем в кювет": в Баянауле кроссовер сорвался с серпантина, есть пострадавшие

16 июля 2025 года в зоне отдыха Жасыбай поселка Баянаул машину, ехавшую по серпантинной дороге, внезапно вынесло в кювет. Авто несколько раз перевернулось. Жуткие кадры зафиксировали очевидцы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области уточнили, что водитель Hyundai Tucson не справился с управлением, что и послужило предварительной причиной опрокидывания авто в кювет.

В результате ДТП, как уточнили стражи порядка, пострадали 5 человек. Двое из них были госпитализированы сразу. Трое позже обратились за медицинской помощью.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Полицейские в очередной раз напомнили:

"Для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно в зонах отдыха, на участках с интенсивным движением и особенностями дороги, и контролировать техническое состояние транспортного средства".

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Ранее мы сообщали, что на Талгарской трассе и других аварийно-опасных участках в Алматинской области полицейские усилили надзор за дорожной ситуацией с применением цифровых технологий и скрытого патрулирования. По данным регионального ДП, только за первое полугодие 2025 года в регионе зарегистрировано 1447 дорожно-транспортных происшествий.