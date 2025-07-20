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Происшествия

Туристка из Сингапура получила серьезные травмы в горах Алматы

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 13:56 Фото: Zakon.kz
Иностранной путешественнице понадобилась срочная помощь алматинских спасателей, когда она находилась на территории Иле-Алатауского нацпарка, сообщает Zakon.kz.

Туристка из Сингапура получила серьезные травмы и не могла передвигаться самостоятельно. Кроме того, ей нужно было как можно скорее попасть в больницу.

"Инцидент случился 19 июля. Иностранка находилась в районе "Гераниевой поляны". По предварительной информации, она получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы конечностей", – рассказали в службе спасения Алматы.

В эвакуации с контрольно-спасательного поста "БАУ" принимали участие пять человек. Перед спуском туристке оказали первую медицинскую помощь, а затем ее передали врачам.

Утром, 20 июля 2025 года, в Актау с крыши 11-этажного дома сорвался обнаженный мужчина. Сотрудники МЧС пытались помочь ему, но не успели.

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Андрей Дюсупов
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