Туристка из Сингапура получила серьезные травмы в горах Алматы

Иностранной путешественнице понадобилась срочная помощь алматинских спасателей, когда она находилась на территории Иле-Алатауского нацпарка, сообщает Zakon.kz.

Туристка из Сингапура получила серьезные травмы и не могла передвигаться самостоятельно. Кроме того, ей нужно было как можно скорее попасть в больницу.

"Инцидент случился 19 июля. Иностранка находилась в районе "Гераниевой поляны". По предварительной информации, она получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы конечностей", – рассказали в службе спасения Алматы.

В эвакуации с контрольно-спасательного поста "БАУ" принимали участие пять человек. Перед спуском туристке оказали первую медицинскую помощь, а затем ее передали врачам.

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