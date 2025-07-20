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Происшествия

Жителя Костаная засыпало грунтом в двухметровой яме

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 18:01 Фото: Zakon.kz
Спасатели вовремя подоспели на помощь жителю Костаная, которого засыпало грунтом в двухметровой яме. Мужчина остался жив, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, инцидент случился сегодня, 20 июля, в микрорайоне Кунай.

"Мужчина 1994 года рождения упал в траншею глубиной два метра и шириной около 1,2 метра. На место происшествия оперативно прибыли специалисты. Оценив ситуацию, они сразу начали спасательную операцию: аккуратно извлекли мужчину из-под слоя грунта и с помощью веревки подняли его на поверхность", – рассказали в МЧС.

Фото: МЧС РК

Пострадавшего осмотрели сотрудники Центра медицины катастроф и бригада скорой помощи. Благодаря скоординированным действиям спасателей и врачей удалось избежать серьезных последствий.

Ранее алматинские спасатели рассказали, как эвакуировали иностранную путешественницу, которая получила серьезные травмы, когда находилась на территории Иле-Алатауского нацпарка. 

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Андрей Дюсупов
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