Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: в акимате Астаны рассказали, как помогут семье
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. В момент аварии школьница находилась в общественном транспорте. Во время удара, ноги ребенка оказались зажатыми, спасти их не удалось. 4 июня врачи сообщили о том, что пострадавшая девочка пришла в сознание.
"Родным школьницы оказывают всестороннюю помощт с первых дней ДТП. Представители акимата и автобусного парка встречались с родственниками пострадавшей", – сообщили в акимате.
Были определены следующие меры поддержки:
- страховая выплата за счет полиса автопарка в размере 19,6 млн тенге (на данный момент в рамках закона ведутся процедуры);
- дополнительно было принято решение об оказании спонсорской помощи от автопарка в размере 10 млн тенге;
- в связи с тем, что семья из Акмолинской области им предложена помощь по аренде жилья на время пребывания в Астане с целью лечения и реабилитации;
- обеспечивается медицинская и психологическая помощь;
- оказывается сопровождение по вопросам социальной поддержки.
"Состояние девочки остается стабильным, ее перевели в профильное отделение. Обо всех принятых и предложенных мерах родственники пострадавшей были проинформированы", – добавили в акимате.
Еще двум пострадавшим в аварии, которые находятся в больницах, также оказывают всестороннюю помощь. Они тоже получат страховые выплаты.
По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.
Позднее с заявлением выступил акимат столицы. С обращением можно ознакомиться по этой ссылке.