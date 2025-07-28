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Происшествия

В Алматинской области пропал военный вертолет: в Минобороны рассказали о поисках

Военный вертолет, Алматинская область, крушение, поиски, Минобороны, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 22:05 Фото: МО РК
Поисково-спасательная операция в районе Сорбулакского водохранилища была продолжена с раннего утра 28 июля. Об этом заявили в Министерстве обороны РК, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в 04:30 осуществлялся визуальный осмотр водной поверхности и береговой полосы, выполнены облеты района с применением беспилотных летательных аппаратов.

"В целях повышения эффективности поиска южная часть побережья дополнительно обследована наземными и водными группами. Для детализации районов прочесывания акватория условно разделена на сектора. На воде задействованы 13 единиц плавсредств, используются специальные технические средства обследования дна", – говорится в сообщении. 

Также сообщается, что в течение дня в район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из других регионов. В том числе из Конаева – поисковое подразделение, а также из Актау – личный состав и техника, доставленные военно-транспортным самолетом A-400. В составе – водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодка, предназначенные для обследования труднодоступных участков водоема.

"К операциям дополнительно привлечены силы и средства еще пяти воинских частей. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. В ходе поисковых мероприятий обнаружены фрагменты вертолета. Ведется их идентификация. Операция проходит в условиях сложной гидрографии", – рассказали в ведомстве.

Вместе с тем, несмотря на это, все задействованные подразделения продолжают выполнять поставленные задачи с максимальной точностью и слаженностью.

25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил. Минобороны и МЧС раскрыли подробности.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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