КНБ пресек схему незаконной миграции на юге Казахстана
Их подозревают в организации канала незаконной миграции.
Согласно заявлению Министерства внутренних дел (МВД) за 23 апреля 2026 года, в ходе обысков у них изъяты фотографии и паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны, банковские карты, а также более 1 млн тенге.
Также установлены граждане соседнего государства, которым задержанные оказывали содействие в незаконном пересечении государственной границы Казахстана.
Известно, что участники преступной группы, действуя по предварительному сговору и маскируя противоправную деятельность под выпас сельскохозяйственных животных, организовали незаконное перемещение иностранцев через государственную границу.
"По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия".Пресс-служба МВД РК
Немного ранее сообщалось, что Казахстан меняет миграционную политику с упором на специалистов и инвесторов.