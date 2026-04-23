#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
События

КНБ пресек схему незаконной миграции на юге Казахстана

силовики, задержанные, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 15:51 Фото: пресс-служба МВД
В Жамбылской области сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции (УБОП ДП) совместно с Пограничной службой КНБ при координации прокуратуры задержали жителей Алматинской области и Меркенского района, сообщает Zakon.kz.

Их подозревают в организации канала незаконной миграции.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел (МВД) за 23 апреля 2026 года, в ходе обысков у них изъяты фотографии и паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны, банковские карты, а также более 1 млн тенге.

Также установлены граждане соседнего государства, которым задержанные оказывали содействие в незаконном пересечении государственной границы Казахстана.

Известно, что участники преступной группы, действуя по предварительному сговору и маскируя противоправную деятельность под выпас сельскохозяйственных животных, организовали незаконное перемещение иностранцев через государственную границу.

"По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия".Пресс-служба МВД РК

Материал по теме

28 обысков и десятки изъятых паспортов: раскрыта преступная схема в Шымкенте

Немного ранее сообщалось, что Казахстан меняет миграционную политику с упором на специалистов и инвесторов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Астанчанин лишился более полумиллиона тенге после знакомства в интернете
Маскировка наркотиков под камни: в Павлодаре раскрыта сеть сбыта через Telegram
Полиция показала захватывающие кадры спецоперации в Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: