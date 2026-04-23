КНБ пресек схему незаконной миграции на юге Казахстана

В Жамбылской области сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции (УБОП ДП) совместно с Пограничной службой КНБ при координации прокуратуры задержали жителей Алматинской области и Меркенского района, сообщает Zakon.kz.

Их подозревают в организации канала незаконной миграции.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел (МВД) за 23 апреля 2026 года, в ходе обысков у них изъяты фотографии и паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны, банковские карты, а также более 1 млн тенге.

Также установлены граждане соседнего государства, которым задержанные оказывали содействие в незаконном пересечении государственной границы Казахстана.

Известно, что участники преступной группы, действуя по предварительному сговору и маскируя противоправную деятельность под выпас сельскохозяйственных животных, организовали незаконное перемещение иностранцев через государственную границу.

"По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия". Пресс-служба МВД РК

Немного ранее сообщалось, что Казахстан меняет миграционную политику с упором на специалистов и инвесторов.