Жена Шавката Рахмонова заявила о разводе и обвинила его в отказе от детей
О расставании Рахмонова рассказала у себя на странице в социальных сетях. Гүлайым разместила видео с детьми и отметила, что они после развода нужны только маме.
"Он отказался от своих детей, мол, они все равно будут как их мать… Никогда не думала, что такой заботливый папа в один день скажет: "Детей больше не приводить!"Гулайым Рахмонова
Также она уточнила, что родила четверых детей и ждет еще одного малыша.
"Оказывается, я еще много рожаю. Что сказать… раз дети не нужны отцу, то и детям он не нужен! Пусть Аллах даст мне силы, чтоб поднять детей и обеспечить их".Гулайым Рахмонова
Стоит отметить, что сам боец публично не прокомментировал заявление.
Эта семейная история получила дополнительное внимание от общественности на фоне событий лета 2025 года.
Смертельное ДТП с участием жены и сына Шавката Рахмонова произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным полиции Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200 не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу. По факту ДТП начато досудебное расследование.
По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Гулайым Рахмонова, которая с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. Отмечалось, что с места аварии были госпитализированы Рахмоновы. 28 июля стало известно, что пострадавшие выписались из Шуской городской больницы и выехали в Алматы.
6 августа в полиции Жамбылской области сообщили, что Гулайым Рахмонова по делу о ДТП проходит в статусе свидетеля, имеющего право на защиту.
13 ноября вице-министр внутренних дел Санжар Адилов уточнил, что уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РК. А 17 декабря он сообщил, что расследование дела находится на стадии завершения.