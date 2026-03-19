Спорт

Жена Шавката Рахмонова заявила о разводе и обвинила его в отказе от детей

Шавкат Рахмонов, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 18:22 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Жена известного казахстанского спортсмена Шавката Рахмонова сделала громкое заявление. Гүлайым Рахмонова заявила о разводе с бойцом UFC и обвинила его в том, что он отказался от детей, сообщает Zakon.kz.

О расставании Рахмонова рассказала у себя на странице в социальных сетях. Гүлайым разместила видео с детьми и отметила, что они после развода нужны только маме.

"Он отказался от своих детей, мол, они все равно будут как их мать… Никогда не думала, что такой заботливый папа в один день скажет: "Детей больше не приводить!"Гулайым Рахмонова

Также она уточнила, что родила четверых детей и ждет еще одного малыша.

"Оказывается, я еще много рожаю. Что сказать… раз дети не нужны отцу, то и детям он не нужен! Пусть Аллах даст мне силы, чтоб поднять детей и обеспечить их".Гулайым Рахмонова

Стоит отметить, что сам боец публично не прокомментировал заявление.

Эта семейная история получила дополнительное внимание от общественности на фоне событий лета 2025 года.

Материал по теме

Жена и сын Шавката Рахмонова попали в ДТП: когда дело могут передать в суд

Смертельное ДТП с участием жены и сына Шавката Рахмонова произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным полиции Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200 не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу. По факту ДТП начато досудебное расследование.

По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Гулайым Рахмонова, которая с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. Отмечалось, что с места аварии были госпитализированы Рахмоновы. 28 июля стало известно, что пострадавшие выписались из Шуской городской больницы и выехали в Алматы.

6 августа в полиции Жамбылской области сообщили, что Гулайым Рахмонова по делу о ДТП проходит в статусе свидетеля, имеющего право на защиту.

13 ноября вице-министр внутренних дел Санжар Адилов уточнил, что уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РК. А 17 декабря он сообщил, что расследование дела находится на стадии завершения.

Анастасия Московчук
Читайте также
Жена Брюса Уиллиса выступила с заявлением в его 71-й день рождения
18:54, Сегодня
Жена Брюса Уиллиса выступила с заявлением в его 71-й день рождения
Сестра Шавката Рахмонова поделилась радостным событием
16:47, 22 января 2024
Сестра Шавката Рахмонова поделилась радостным событием
Тренер Шавката Рахмонова рассказал о травме своего подопечного
02:40, 25 февраля 2025
Тренер Шавката Рахмонова рассказал о травме своего подопечного
Читайте также
Магомед Анкалаев назвал сроки следующего боя в UFC
18:42, Сегодня
Магомед Анкалаев назвал сроки следующего боя в UFC
Супруга Шавката Рахмонова сообщила о разводе: подробности
18:24, Сегодня
Супруга Шавката Рахмонова сообщила о разводе: подробности
Мовсар Евлоев почти поверил в проклятье в UFС
17:44, Сегодня
Мовсар Евлоев почти поверил в проклятье в UFС
Рублёв высказался о своей готовности к "Мастерс" в Майами
17:22, Сегодня
Рублёв высказался о своей готовности к "Мастерс" в Майами
