Жена Шавката Рахмонова заявила о разводе и обвинила его в отказе от детей

Жена известного казахстанского спортсмена Шавката Рахмонова сделала громкое заявление. Гүлайым Рахмонова заявила о разводе с бойцом UFC и обвинила его в том, что он отказался от детей, сообщает Zakon.kz.

О расставании Рахмонова рассказала у себя на странице в социальных сетях. Гүлайым разместила видео с детьми и отметила, что они после развода нужны только маме.

"Он отказался от своих детей, мол, они все равно будут как их мать… Никогда не думала, что такой заботливый папа в один день скажет: "Детей больше не приводить!" Гулайым Рахмонова

Также она уточнила, что родила четверых детей и ждет еще одного малыша.

"Оказывается, я еще много рожаю. Что сказать… раз дети не нужны отцу, то и детям он не нужен! Пусть Аллах даст мне силы, чтоб поднять детей и обеспечить их". Гулайым Рахмонова

Стоит отметить, что сам боец публично не прокомментировал заявление.

Эта семейная история получила дополнительное внимание от общественности на фоне событий лета 2025 года.

Материал по теме Жена и сын Шавката Рахмонова попали в ДТП: когда дело могут передать в суд

Смертельное ДТП с участием жены и сына Шавката Рахмонова произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным полиции Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200 не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу. По факту ДТП начато досудебное расследование.

По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Гулайым Рахмонова, которая с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. Отмечалось, что с места аварии были госпитализированы Рахмоновы. 28 июля стало известно, что пострадавшие выписались из Шуской городской больницы и выехали в Алматы.

6 августа в полиции Жамбылской области сообщили, что Гулайым Рахмонова по делу о ДТП проходит в статусе свидетеля, имеющего право на защиту.

13 ноября вице-министр внутренних дел Санжар Адилов уточнил, что уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РК. А 17 декабря он сообщил, что расследование дела находится на стадии завершения.