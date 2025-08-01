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Происшествия

Казахстанцев шокировало видео 17-летней девушки с мертвым котом

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 22:43 Фото: Zakon.kz
Казахстанцев шокировало видео, выложенное 17-летней жительницей города Риддера с мертвым котом, которого девушка собиралась разделать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На видео она, нецензурно выражаясь, держит застывшее животное.

Также она делится своими планами в отношении мертвого животного: "Я его разморожу, а потом уже, когда разделывать буду".

В Департаменте полиции ВКО также прокомментировали даннуую ситуацию.


"По данному факту установлена 17-летняя несовершеннолетняя, которая была доставлена в полицию вместе с родителями. В настоящее время ведется разбирательство. С несовершеннолетней и ее законными представителями проведена профилактическая беседа, разъяснены нормы действующего законодательства и ответственность за возможные противоправные действия. Материал будет направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ДП ВКО, сославшись на то, что девушка еще несовершеннолетняя.

Впрочем, также стало известно, что животное девушка не убивала, якобы нашла она его уже мертвым на улице.

А чуть больше месяца назад в одном из дворов Кызылорды было совершено массовое убийство животных. Неизвестные отравили 20 кошек и добермана. По словам очевидцев, отраву подбросили во двор умышленно, почти все погибшие кошки были стерилизованы, ухожены и приручены. Полиция Кызылординской области подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

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Кира Мороз
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