Казахстанцев шокировало видео 17-летней девушки с мертвым котом

Казахстанцев шокировало видео, выложенное 17-летней жительницей города Риддера с мертвым котом, которого девушка собиралась разделать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На видео она, нецензурно выражаясь, держит застывшее животное.

Также она делится своими планами в отношении мертвого животного: "Я его разморожу, а потом уже, когда разделывать буду".

В Департаменте полиции ВКО также прокомментировали даннуую ситуацию.





"По данному факту установлена 17-летняя несовершеннолетняя, которая была доставлена в полицию вместе с родителями. В настоящее время ведется разбирательство. С несовершеннолетней и ее законными представителями проведена профилактическая беседа, разъяснены нормы действующего законодательства и ответственность за возможные противоправные действия. Материал будет направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ДП ВКО, сославшись на то, что девушка еще несовершеннолетняя.

Впрочем, также стало известно, что животное девушка не убивала, якобы нашла она его уже мертвым на улице.

А чуть больше месяца назад в одном из дворов Кызылорды было совершено массовое убийство животных. Неизвестные отравили 20 кошек и добермана. По словам очевидцев, отраву подбросили во двор умышленно, почти все погибшие кошки были стерилизованы, ухожены и приручены. Полиция Кызылординской области подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.